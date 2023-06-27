Sağlık Bakanlığından kızamık hamlesi! 81 il valiliğine yazı gönderildi

Kızamık vakaları artarken Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 81 il valiliğine yazı göndererek, kızamık hastalığına karşı alınabilecek tedbirleri hatırlattı.

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Son yıllarda kızamık vakalarında ciddi oranda artış var.

Sağlık Bakanlığı, 81 il valiliğine yazı göndererek kızamık hastalığına karşı alınabilecek tedbirleri hatırlattı.

Valiliklere gönderilen "Kızamık Eliminasyon Programı" konulu yazıda aşı kapsayıcılığındaki düşüşlere dikkat çekildi.

- Dünya genelinde son yıllarda yaşanan aşı kapsayıcılığındaki düşüşler, zayıflamış kızamık sürveyansı izleme ve Covid-19 nedeniyle aşılama faaliyetlerinde meydana gelen kesintiler ve gecikmelerin yanı sıra 2022 ve 2023 yıllarında devam eden vakalar, kızamığın dünyanın her bölgesinde bir tehdit olabileceği anlamına geldiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bildirilmiştir. Ülkemizde de son dönemlerde kızamık vakaları bildirilmektedir. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yazı ile birlikte kızamık hastalığına karşı alınabilecek önlem ve öneriler de 81 il valiliğine gönderildi.

# sağlık bakanlığı # kızamık

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