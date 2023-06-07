HPV aşısında farkındalık artıyor: Dr.Nazlı Korkmaz'dan rahim ağzı kanseri uyarısı

Günümüzde en ciddi kadın hastalıklarından biri Rahim kanseri. Kansere HPV virüsü neden oluyor. Bu hastalığı ise HPV aşısı ile önlemek mümkün.

HPV virüsünün tehlikesini ve aşının önemini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.Nazlı Korkmaz Ulusal Kanal’a anlattı.

Toplumdaki en büyük bilgi eksikliği, aşının hangi yaş aralığında kaç kez yaptırılması gerektiği konusunda...Dr. Korkmaz, aşının tüm adımlarını anlattı.

Bir diğer yanılgı da 26 yaş sonrasında aşının etki etmeyeceği yönünde. Dr. Korkmaz aşının her yaşta fayda sağlayabileceğini ve mutlaka yaptırılması gerektiğini belirtti.

Aşı büyük oranda hastalığı engelliyor ancak aşı ücreti oldukça yüksek. Hal böyle olunca 3044 TL’ye ulaşan ve en az 3 doz yaptırılması gereken aşı ücretine karşı kadınlar dava açtı.

Davada, mahkeme aşı bedelinin SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. Mücadeleyi kazanan kadınlar verdikleri aşı ücretini de iade almaya başladı. Dr. Nazlı Korkmaz bu durumun farkındalık yaratması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz yıl sonunda aşının ücretsiz hale geleceğini duyurmuştu ancak Ulusal Kanal’ın aşıdaki son durumu öğrenmek için sorduğu soruya bakanlıktan “maliyetlerin yüksek olması sebebiyle çalışmaların devam ettiği” yönünde cevap geldi.