Sıcaklar arttı kan stokları azaldı! Kızılay'dan vatandaşlara kan verme çağrısı

Havalardaki sıcak artışıyla birlikte Kızılay'da kan stoğu azaldı.

Kızılay'dan da konuyla ilgili yapılan açıklamaada, vatandaşlara kan vermeleri için çağrıda bulunuldu.

Ulusal Kanal, Ankara'da, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'ne gitti. Kan merkezine gelen vatandaşlar kan vermenin bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinde çalışan Dr. Mustafa Sakın vatandaşlara çağrı yaptı.