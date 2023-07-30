Sıcak havalarda enfeksiyonlardan nasıl korunulur?

Sıcak hava, beraberinde hastalıkları da getiriyor. Özellikle sağlıklı gıda tüketimi ve el hijyeni, hastalıklara karşı korunmada büyük önem arz ediyor. Peki bu hastalıklar neler ve nasıl korunabiliriz? İşte alınması gereken önlemler.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Sıcak hava, beraberinde hastalıkları da getiriyor. Özellikle sağlıklı gıda tüketimi ve el hijyeni, hastalıklara karşı korunmada büyük önem arz ediyor. Peki bu hastalıklar neler ve nasıl korunabiliriz? İşte alınması gereken önlemler.

"SICAK HAVALAR YAZ İSHALLERİNE SEBEP OLUYOR"

Hava sıcaklıkları gittikçe yükseliyor. Bunaltıcı havalar enfeksiyonlara da neden oluyor. Peki bu enfeksiyonlar nasıl ortaya çıkıyor?

GAİTA ÇIKIŞI, İSHAL, HAVUZ SUYU YUTULMASI

Hastalıklara karşı korunmanın en başında hijyen yer alıyor. Gıda ve el hijyeninin göz ardı edilmesi enfeksiyona davetiye çıkarıyor.

# Güneş çarpması

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