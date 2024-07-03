Güneş çarpmalarına dikkat! Acil servislere başvurular arttı, uzmanlar uyardı

Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları güneş çarpması vakalarını da arttırdı.

Yüksek ateş, cildin kızarması, bulantı ve kusma gibi belirtileri olan güneş çarpmasına karşı uzmanlar gözlük, şapka ve güneş kremi kullanmanın önemine dikkat çekti.

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yusuf Başak, şunları söyledi:

- Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerinde beraberinde getirmektedir. Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu vücut ısısının düşürülememesi ile karakterize bir tablodur. Güneş çarpması vücut ısısı 10-15 dakika içerisinde 40-41 santigrat derecenin üzerine çıkabilir. Güneş çarpması ile ilgili vakalar daha çok devlet hastanesi acillerine başvurmaktadır ve bugünlerde özellikle bu vakalar artmıştır.

- Aşırı sıcaklarda korunma tedbirleri çok önemlidir. Her bir spor için en az 2-4 bardak ekstra sıvı alınması gerekmektedir. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar eller yüz ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir. Bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir.

Güneş çarpmalarına karşı alınması gereken önlemlerin en başındaysa saat 10.00 ve 16.00 arasında, açık hava yoğun fiziksel aktivite yapmaktan kaçınmak...

Konuyla ilgili Dr. Yusuf Başak," Özellikle günün en sıcak saatlerinde saat 10.00 ile 16.00 arası mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerekmektedir. Dışarıda bulunulduğunda açık renkte hafif bol ve sıkı dokunmamış kumaşlardan yapılar giysiler tercih edilmeli." dedi.