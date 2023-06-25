Sağlık turizminden ekonomiye büyük katkı: 3 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandı

Sağlık turizmi Türkiye'ye 2022 yılında 3 milyar dolarlık bir getiri sağladı. Bu sektöre daha da önem verilirse, döviz girdisi artacak. Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, yapılması gerekenleri anlattı.

İlyas Gümrükçü İlyas Gümrükçü

Türkiye'de sağlık turizm günden güne ilerliyor.

Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, sektörün önüne koyduğu hedefleri anlattı.

Yılmaz, Avrupa'da birinci olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Kamucu sağlık politikası büyük önem taşıyor. Türkiye sağlım turizminde hem uygun hem de güvenilir. Bacasız sanayi olan bu sektörün daha da geliştirilmesi gerekiyor.

Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, önemli bir konuya da dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı koordinasyon birimi ile özel sektörün daha koordineli çalışması gerektiğini söyledi.

# sağlık turizmi # ekonomi

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