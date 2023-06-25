Sağlık turizminden ekonomiye büyük katkı: 3 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandı

Türkiye'de sağlık turizm günden güne ilerliyor.

Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, sektörün önüne koyduğu hedefleri anlattı.

Yılmaz, Avrupa'da birinci olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Kamucu sağlık politikası büyük önem taşıyor. Türkiye sağlım turizminde hem uygun hem de güvenilir. Bacasız sanayi olan bu sektörün daha da geliştirilmesi gerekiyor.

Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, önemli bir konuya da dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı koordinasyon birimi ile özel sektörün daha koordineli çalışması gerektiğini söyledi.