Nadir hastalıklar hastanesi açılıyor: Fahrettin Koca açıkladı

Bakanlar Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında Ulusal Kanal'ın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kurulacağını açıkladı. Bakan, hastanenin hücre ve gen tedavisinin uygulanması için özel olacağını belirtti.

- Bildiğiniz gibi SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisi konusunda gelince, SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak.

Bakan, hastanede aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis yapılacağını duyurdu. Fahrettin Koca, "Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız.

Koca, aile diş hekimliği uygulamasına da geçileceğini bildirdi.