Ketçaptan sakıza neredeyse her aldığımız üründe var! Peki aspartam kanser yapar mı?

Şekersiz, kalorisiz olarak pazarlanan içeceklerde sıklıkla kullanılan bir tatlandırıcı türü olan "aspartam" insan sağlını tehdit mi ediyor?

İnsanlar için "olası bir kanserojen" olduğunun Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı, UIuslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından açıklanacağı iddia edildi.

Aspartamla ilgili kararın 14 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Sağlığı tehdit ettiği belirtilen aspartam, ilk kez James M. Schlatter tarafından 1965 yılında keşfedildi.

ABD'de 1974'te kullanımının onaylanmasından sonra uzun süre güvenilirliği tartışma konusu olmuştu.

Aspartam, kola ve diyet içeceklerin birçoğunda, meşrubatlarda, sakızda meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerin içerisinde ve hazır tatlılarda, diyabet hastalarının kullandığı neredeyse tüm gıdalarda ve ketçap gibi soslarda bulunuyor.

Laboratuvar ortamında üretilen aspartam, şekere göre 200 misli daha tatlı.