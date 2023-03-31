Sağlıkta Torba Yasa'da o madde tekliften çıkarıldı

Sağlık alanında düzenlemeler içeren ve "Sağlıkta Torba Yasa" olarak bilinen kanun teklifinin Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşmeleri başladı.



Hekimlerin tepkisini çeken "meslekten men" düzenlemesi, komisyonda çok tartışıldı.



Teklifin 36'ncı maddesinde "Meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak" hükümleri getiriliyordu. Bu hükümlerle hekimlere meslekten geçici olarak men edilme cezası verilmesi öngörülüyordu.



Teklifin ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu komisyon görüşmelerinde tartışıldı. Maddedeki “sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak” ibaresinin kusurdan bağımsız bir yaptırım getirdiği, ilaç yan etkilerinden dahi hekimlerin sorumlu tutulması anlamına geleceğine dikkat çekildi.



Görüşmelerin sonunda, söz konusu maddeler tekliften çıkarıldı.



Komisyonda konuşan muhalefet milletvekilleri torba kanunda sağlıkçıların maaşlarının farklılıklarına ilişkin de sorunlar dile getirildi.