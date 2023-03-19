Bakan Koca: "Afet bölgesinde salgın hastalık yok"

Deprem bölgesinden yayılan yalan haberlere bir yenisi daha eklendi. Bir hekimin ortaya attığı ve bir basın kuruluşu tarafından hızla yayılan bölgede “salgın hastalık var” söylemine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıt geldi.

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Deprem illeriyle ilgili yayılan yalan bilginin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de salgın hastalık olduğu iddia edilen bölgeye ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetleri ve halk sağlığı tedbirlerinin en üst seviyede yürütüldüğünü, salgın hastalığa işaret eden bir durumun kesinlikle olmadığını açıkladı.

Açıklamasında, İskenderun Arsuz'da kurulan sağlık müdahale alanında başhekim olduğunu öne süren Dr. Hasan Sami Özvarinli tarafından 500 hastadan en az yarısının ishal ve kusma şikayeti olduğunun iddia edildiğini anımsatan Koca, bölgenin, Bakanlık ve görevli personeli değil, gönüllüler tarafından açılarak hizmet verilen bir sağlık müdahale alanı olduğunu belirtti.

Koca, "Kendisini 'başhekim' olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli, açıklamasını yayınlanmadan bir gün önce 17 Mart'ta alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrederek terk etmiştir. Devir evrakını 'İyi Parti Genel Başkanı Danışmanı' olarak imzalamıştır. Ardından basında yer alan açıklamaları yaparak olay yerinden uzaklaşmıştır" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, ilgili alanda yapılan incelemelerde bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile Türkiye'de geçerli bir unvanı bulunmayan ortopedist olduğu iddia edilen bir kişi, Rusya'da tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan bir kişi ve 3 hemşirenin alanda görev yaptığının görüldüğü bilgisini verdi.

Söz konusu alanın gönüllü çalışılan bir yer olduğunu vurgulayan Koca, bu sebeple bir sorunla karşılaşılmaması için faaliyete geçtiği günlerden beri Bakanlık tarafından görevlendirilmiş 1 ambulans ve 112 ekibi ile 1 UMKE ekibinin 24 saat kesintisiz hizmete hazır tutulduğunu ifade etti.

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