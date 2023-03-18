PKK'nın siyasi kolu HDP Cumhurbaşkanı yardımcılığı istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını duyurmasının ardından PKK’nın siyasi uzantısı HDP'den peş peşe tebrik mesajları aldı. Kılıçdaroğlu, ardından HDP’yi 18 Mart’ta ziyaret edeceğini duyurdu.



Ziyaretin Çanakkale Zaferinin yıldönümü ve şehitler gününde yapılacak olması tepki çekti. Tepkilerin ardından HDP, ziyaretin ertelendiğini açıkladı. Bu hafta içinde CHP’nin HDP’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP’nin ziyaretinden önce PKK’nın siyasi uzantısı HDP, altılı masadan Cumhurbaşkanı yardımcılığı istedi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Tele1 televizyonun canlı yayınında HDP’nin altılı masadan şartları olduğunu işaret etti, Cumhurbaşkanı yardımcılığını hak ettiklerini iddia etti ve şunları söyledi:

- Millet İttifakı içerisinde CHP dışındaki partilerin mevcut oylarına baktığınız zaman tamamını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP gidecek ortak aday seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey konuşamayacak, hiçbir şart ortaya koyamayacak.. Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun. Kaldı ki en çok hak eden partiyiz. Bakanlık olsun, koltuk açısından en çok hak eden partiyiz.