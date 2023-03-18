Cübbeli Ahmet: "HÜDA-PAR milli değil"

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, seçim süreciyle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Ünlü, "ABD,FETÖ, dış güçler, PKK/PYD kimden rahatsız ise ona vereceğim" dedi.



HÜDA-PAR ile ittifak yapılmasına ise tepki gösterdi Ünlü.



HÜDA-PAR'ın milli olmadığına dikkat çeken Ünlü, "Önce Vatan" vurgusu yaptı. "Aynı gemideyiz" ifadelerini kullanan Ünlü, bu noktada Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ile görüştüklerini de kaydetti.



