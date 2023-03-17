Gelecek Partisi istifalar sürüyor: "PKK ile set koymayanlarla yan yana yürümeyeceğim"

Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının ardından Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden itiraz ve istifa haberleri gelmeye devam ediyor.



Gelecek Partisi’nin İstanbul teşkilatlarında bir istifa daha yaşandı. Bağcılar İlçe Başkanı Ahmet Demir’in ardından Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Şahin de görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

“PKK İLE ARASINA SET KOYMAYANLARLA YAN YANA YÜRÜMEYECEĞİM”

Millet İttifakı’nın HDP ile temasına tepki gösteren Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada Gelecek Partisini sert sözlerle eleştirdi. “PKK terör örgütü ile yan yana yürüyen ve onunla arasına set koymayan partiler ile yan yana yürümeyeceğim” ifadelerini kullandı: