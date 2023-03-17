Perinçek'in adaylığı için imza seferberliği sürüyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için büyük bir seferberlik var. 100 bin imza hedefi için sanatçı, yazar, akademisyen, siyasetçi, inanç önderi çok sayıda kişi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e imza vermeye çağırıyor.

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Sanatçılardan yazarlara akademisyenlerden siyasetçilere çok sayıda isim seferberliğe dahil oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek imza için seferberliği büyüyor.

100 bin imza hedefi için çağrı yapan isimlerden biri de SüperHaber Yazarı Ceyhun Bozkurt oldu.

"DEMOKRASİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Gazeteci Gaffar Yakınca da Perinçek için imza vereceğini açıkladı:

- Vatan kavramını tüm siyasi hesapların üzerinde tutmayı başaran siyasetçilerimizi sayın desek ilk akla gelen isimlerden biri şüphesiz Doğu Perinçek olur. Perinçek, önümüzdeki günlerde adaylık için 100 bin imza toplamaya başlayacak. Ben de bağlı olduğum seçim kuruluna giderek dilekçemi vereceğim. Çünkü Perinçek’in seçim yarışına girebilmesi hem ülkemiz hem de demokrasimiz açısından önemli.

Hukukçu Avukat Mustafa Kemal Çiçek, Türkiye'nin bağımsızlığını savunan herkesi imza vermeye davet etti.

Bir destek de TV 100 sunucusu Pınar Işık Ardor'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ardor, "Her adım, her görüş demokrasi için önemli!!" vurgusu yaptı:

- 14 Mayıs demokrasi şöleni olsun ve Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için imza atalım. Her adım, her görüş demokrasi için önemli!

Perinçek için imza desteği isteyen isimlerden biri de gazeteci tv100.com yazarı Latif Şimşek oldu:

- Emperyalizmle mücadele eden Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir imza ile destek olun. 

Perinçek için imza vereceğini vurgulayan Araştırmacı-yazar Mustafa Albayrak, Vatan Partisi'nin Meclis'te olması gerektiğini de ifade etti.

Avukat Begüm Ece Pazarcı da Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını desteklediklerini kaydetti. Bunun büyük kazanım olacağına dikkat çekti.

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