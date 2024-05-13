MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın Gara bölgesinde kritik bir operasyona imza attı. Operasyonda, terör örgütünün sözde yöneticisi Şevger Çiya kod adlı terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü ile mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Gara bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.

Operasyonun ayrıntıylarıyla ilgili bilgileri güvenlik kaynakları paylaştı. Edinilen bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Sedat Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terörist Sedat Aksu etkisiz hale getirildi - Resim : 1

Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Sedat Aksu, beraberindeki teröristlerle Gara'da etkisiz hale getirildi.

Örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenen teröristin, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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