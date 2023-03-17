Madencilerden Perinçek için imza çağrısı: "Madenci her zaman arkasındadır"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e imza için göreve çağırdılar:

- Doğu Bey madenci dostudur tüm madenci kardeşlerimi desteğe bekliyorum.

Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için başlayan 100 bin imza seferberliği büyürken bir destek de madencilerden geldi:

- Maden işçisi ve madencilerin yanında olan özelleştirmelerin karşısında olan Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını ve seçilmesini istiyoruz. Bu kapsamda da 100 bin imza kampanyasına destek veriyoruz.

Zonguldaklı maden işçileri herkesi Perinçek'e imza vermeye davet etti: