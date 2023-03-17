Hürriyet köylüleri çözüm için Vatan Partisi'ne gitti

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyü sakinleri, Büyükşehir Yasası ile ellerinden alınarak parsel parsel satılan tapulu arazileri için Ankara'ya geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar ile bir araya gelen köylüler sorunlarını anlattı:





- Kendimizi yuvamızda hissediyoruz. davayı bizimle sürdürüyorsunuz.

- 6 yaşından 20 yaşına kadar askerlik dönemine kadar koyun çobanı idim. 100 manda vardı 150 sığır vardım meralarda ayak atmadığım yer yok. Şu anda evimi kaybetmek üzereyim.

- 1951'de 201 dede birleşerek Haydar çiftliğini satın aldı. Bugün bizlerin hakları olan kooperatif arazileri üzerindeki okul kahve meydan çeşmeler elimizden alındı. Karacabey Belediyesine peşkeş çekildi. İş adamları alarak yatırım yapmaya devam ediyorlar.

- Hürriyet köyünün şerife ablası kızı bacısıyım. Ben hürriyet köylüyüm. Ben baş koydum ayaklarıma sıksa sürünerek arayacağım hakkımı.

Ellerinden evleri, tarlaları alınan köylüler, yaşam ve alın terine el uzatanlara tepki gösterdi:

- Verimli arazilerimiz gidiyor.. peşkeş çekilen yerlere dokunuluyor.

- Bizim olanı istiyoruz. Olanı bırakmayacağız. 9 yaşında ise başladım. Hep çalıştım. Çocukluğumuzu kim verecek?

- Çocukluğumuzu.... biz yoksul fakir köylüleriz. Şu anda meralar belediye elinde olduğu için in o yüzden köye giriyorlar. O evlerde insanların istediği hiçbir maddi bir şey yok.

- Din dersinde vicdanlar elastik olamaz. Hiç oldu yasalar kanunlar...

Perinçek köylülülerin vicdan haykırışına destek oldu:

- Yasalar yanılabilir. Ama vicdan yanılmaz. Siz burada konuşurken Türk tarihinin oluşturduğu vicdanı dile getirdiniz. Bu vicdanı Türk milleti olarak ayakta tutacağız.

Hürriyet Köylülerinin 6 bin dönüm arazisini işgal eden Karacabey Belediyesi şimdi de tren yolu projesi ile başka arazilere göz dikti. Yenişehir'den Bandırmaya kadar uzanan yaklaşık 183 kilometre olduğu belirtilen tren yolunda genişleme için acil kamulaştırma kararı alındı. Tren, Hürriyet köyünün tam ortasından geçecek:

- Köye girecek kadar. Sanki öyle proje ki otoban var aşağıda geliyorlar koyun içine girip tekrar otoban kuruyorlar.

Perinçek köylülerin tren yolu eleştirilerine destek verdi:

- Tren yoluna karşı değiliz. Yol verimli değil kıraç yerden geçirebilir. Verimli arazilerden tren yolu geçmesini protesto ediyoruz.

Buluşmada, Büyükşehir Yasası da masadaydı, Perinçek ve köylüler yasanın getirdiği sorunları konuştular:

- Köyleri mahalle yaprak ortak mallara el koydular. Meclis'e sizler, üretenler lazımsınız. Büyükşehir Yasası kalkacak. Köyler demokrasi ocağıdır.

Köylüleri dinledikten sonra konuşan Vatan Partisi lideri, Hürriyet Köylülerinin sorunun çözümü için mücadele edeceklerini belirtti. Perinçek Meclis'e seslendi, bu insanları dinleyin dedi:

- Meclis burayı dinlesin. Atatürk 'memleketinin efendisi köylüdür' demiş. Bu en güzel demokrasi tarifidir. Karacabey Belediye Başkanını hukuka, insanlığa çağırıyoruz. Başarılı olacağız. Sizler haklısınız.

Perinçek'in sözlerine köylüler, "Sana inanıyoruz başkanım" diyerek alkışlarla karşılık verdi.