Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması: "Ortak koalisyon metnimiz yok"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında Cumhur ittifakındaki görüşmelerle ilgili bilgi verdi.



Bahçeli’ye teşekkür eden Kurtulmuş “ Hiçbir pazarlıkta bulunmadı” dedi ve diğer görüşmelerin sürdüğünü söyledi:

- Yeniden Refah Partisi kendi politik kimliği, siyasi görüşü olan bir siyasi partidir. Bir koalisyon protokolü hazırlanmıyor. Burada yapılmak istenen ortak hedefler istikametinde bir yönelim tespitidir. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde sorun görünmüyor. Türkiye yüzyılının kapılarını açma konusunda Yeniden Refah Partisindeki dostlarımız bu kararlılığı ortaya koyacaktır.

Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi’nin 6284 hakkındaki çıkışını da değerlendirdi:

- Seçime dönük bir ittifak yapma peşindeyiz. Bu konuların tartışıldığı zemin ortada yok. Bu tartışmaların hepsini bir kenara bırakmak lazım. AK Parti'nin tavrı tarzı farklıdır. Kadınlar için her türlü tedbiri alırız. Aileyi güçlendirmek kadını zayıflatmak değildir. Programımız ve yaptığımız siyasi çalışmalar ortadadır.

Millet ittifakı’ndaki son duruma da değinen Kurtulmuş, HDP fiilen olmasa da her zaman Altılı Masada vardı dedi.