Geçici ve taşeron işçilerine Vatan Partisi'nden destek: "Sorunlarının takipçisi olacağız"

Geçici ve taşeron işçilerin kadro taleplerine ilişkin Vatan Partisi'nden de bir açıklama geldi. Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, Bakanlığın çalışmalarıyla işçilerin sorunlarına köklü çözüm bulmak zorunda olduğunu belirtti.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, kadro bekleyen binlerce işçinin hakkını istedi, hükümete çağrı yaptı

Geçici ve taşeron işçilerin yıllardır beklediği kadro talebi masadaki yerini koruyor. İşçilerin beklentisi koşulsuz kadro. Kadro taleplerinin hâlâ yerine gelmemesine Vatan Partisi'nden de tepki geldi.

Vatan Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, geçici işçilerle ilgili düzenlemede sürelerin uzatılmasının çözüm olmadığını kadro beklentisinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı:

- Vatan partisi olarak işçileri önce umutlandırdıp daha sonra hayalkıeıklığına uğramaya hiç kimsenin hakkı yoktur sayın bakanımızı uyarıyoruz kamuoyunun da desteğiyle geçici ve taşeron işçilerin durumlarının anlamlı bir şekilde düzeltilmesini ya da hayal kırıklığına uğratacak bir düzenleme değil çözümlenmiş bir sonuç istiyoruz vatan partisi olarak konunun takipçisiyiz olumlu bir sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz

Taşeron işçilerin beklediği kadro talebinin de takipçisi olduklarının altını çizen Karanlık, sorunların çözümü için hükümete çağrı yaptı:

- Taşeron işçiler bütün çalışma zamanını bu şekilde geçirdiğini ve bakanlıktan kadro istediğini belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # hüseyin karanlık

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