Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza nasıl verilir?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermek oldukça kolay. Süreç 3 aşamadan oluşuyor. Ayrıntılar haberimizde...

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Vatan Partisi 100 bin imza hedefi için sahada...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermek oldukça kolay. Süreç 3 aşamadan oluşuyor.

İmza vermek için ilk olarak nüfus cüzdanınızın yanınızda olması yeterli.

2. olarak 22-27 Mart tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri de dahil saat 20'ye kadar kayıtlı bulunduğunuz İlçe seçim kurullarına gidebilirsiniz.

Son olarak da Perinçek, adına düzenlenen formu isteyerek imza verebilirsiniz.

Seçim Kurulu formun bir örneğini de imza veren kişiye teslim ediyor.

Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermek isteyen vatandaşlar, ayrıntılı bilgiye perincekicinimza.com adresini ziyaret edebilir.

Ayrıca Perinçek için İmza Hattı da kuruldu. Akıllarında soru işareti olan vatandaşlar 0506 156 2637 numaralı hattı da arayabilir.

# Doğu Perinçek # vatan partisi

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