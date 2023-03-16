Perinçek için imza seferberliği büyüyor

Sanatçılardan yazarlara akademisyenlerden siyasetçilere çok sayıda isim seferberliğe dahil oldu.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek imza seferberliği büyüyor. Hukukçu Avukat Latif Cem Baran, Perinçek'in Türkiye açısından önemli siyasetçi olduğuna vurgu yaptı:

- Gerek dış politikası gerek içerde hainlerin korkulu rüyası vatanseverlerin kahramanı olan bir isim.

Perinçek için imza vereceğini açıklayan bir isim de Milat Gazetesi Yazarı Avukat Ebubekir Elmalı, oldu. Elmalı Perinçe'e imza vermenin milli bir refleks olduğuna dikkat çekti:

- Doğu Perinçek'in bu yarışta olması milli bir reflekstir çünkü anti Doğu Perinçek döneminde yetişmiş biri olarak söylüyorum neoliberalizm tuzaklarına karşı milleti uyarmıştır.

Hukukçu Avukat Ertuğrul Akar da Perinçek'in NATO'ya meydan okuyarak önemli duruşu olduğunu ifade etti:

-NATO masasının karşısında yer alması önemlidir NATO ve Batı'ya meydan okumadır milletimiz dikkate almalıdır.

Devlet Sanatçısı, piyanist ve besteci Hüseyin Sermet de Perinçek için imza verilmesi gerektiğini kaydetti.



Perinçek için büyük seferberliğe dahil olan isimlerden biri de Akademisyen Prof. Dr. Gülümser Heper...Heper, 100 bin imza hedefi için herkese çağrı yaptı:

- Elbette değerli ağabeyim Doğu Perinçek'e imza vereceğim milli cephede duran unsurlarında imza vermesi gerektiğini düşünüyorum.

Üreten Türkiye için Vatan Partisi'nin bütün örgütleri büyük çalışma içinde. 100 bin imza için süre 22 Mart'ta başlayacak, 27 Mart akşamı sona erecek.