HDP Altılı Masa'dan ne isteyecek? | Hadi Özışık değerlendirdi

Gazeteci-Yazar Hadi Özışık, Serkan Sarı'nın sunduğu Günlük programına konuk oldu, gündemi değerlendirdi. Özışık, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın HDP ve PKK'ya övgü açıklamalarını ve HDP'nin Altılı Masa'ya desteğini değerlendirdi. Ayrıca Özışık Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e desteğini açıkladı.