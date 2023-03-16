Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa da protesto: "Hani HDP, niye getirmediniz?"

PKK’nın siyasi kolu HDP’yi ziyarete hazırlanan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da protesto edildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, depremin ardından sel felaketi ile sarsılan Şanlıurfa’yı ziyaret etti.



Kılıçdaroğlu’nun açıklama yaptığı sırada vatandaşlar, "Burası siyaset yapma yeri değil. Hani HDP, niye getirmediniz?" diyerek, HDP'ye yeşil yakılmasına tepki gösterdi.



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP'yi ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, adaylığına destek alabilmek için HDP Genel Merkezinde partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.