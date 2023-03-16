PKK'dan Altılı Masaya bir destek daha: "Cumhurbaşkanı değil sistem seçilecek"

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, 14 Mayıs’ta Türkiye’nin Cumhurbaşkanı değil, sistemi seçeceğini söyledi. HDP’nin en doğru kararı vereceğine inandığını belirten Karayılan, İyi Parti’nin Altılı Masadan kalkmasının bir devlet operasyonu olduğunu ancak masanın dağılmadığını söyledi.

Bölücü terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili değerlendirmeler yaptı. HDP’nin en doğru kararı vereceğini belirten terör örgütü lideri, seçimin PKK için de stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Norveç devletinin yayın lisansı verdiği PKK’nın televizyonuna konuşan Karayılan, 14 Mayıs’ta sistemin seçileceğini belirtti:

- 14 Mayıs’ta seçilecek olan, yalnızca Cumhurbaşkanı değildir; esas olarak sistem seçilecektir. Aslında sistem seçilmiş olacak. Mevcut iktidar seçimle iktidarını bırakmayı ne kadar kabul edecek? Bu da kuşkuludur.

Seçimlerin “çok stratejik ve önemli” olduğuna vurgu yapan PKK lideri, Meral Akşener’in Altılı Masadan kalkmasının bir devlet operasyonu olduğunu ifade etti:

- Devletin içindeki kimi kanatlar, İyi Parti yoluyla operasyon yapmak ve Altılı Masa’yı dağıtmak istedi. Masa’nın dağılmayacağını ve hatta belki de İyi Parti’nin dağılabileceğini gördüler, bunun için Akşener’i tekrardan döndürdüler. Yoksa, bu kadar sert bir şekilde konuşup geri çekildikten sonra tekrardan dönmenin başka da bir izahatı yoktur.

Murat Karayılan, HDP’nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakına mesaj verdi. Karayılan, “HDP ve ittifakı, en çok demokrasiyi isteyen ve Türkiye’de demokrasi mücadelesini veren çevredir. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum” dedi.

Öte yandan Emek ve Özgürlük İttifakında yer alan TİP’in Parti Meclisi, Altılı Masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verme kararı aldı. Türkiye Komünist Partisi de aynı kararı alarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısı yaptı.

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