Şi'den küresel medeniyet girişimi önerisi

Çin Komünist Partisi, "Dünya Siyasi Partileri ile Üst Düzey Diyalog Toplantısı" düzenledi. Video konferans üzerinden geçekleşen toplantıya Afrika, Latin Amerika, Asya, Avrupa’dan çok sayıda siyasi parti katıldı.



Açılış konuşmasını ÇKP Genel Sekreteri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaptı. İnsanlığın ortak değerlerini koruma çağrısı yaptı, "Küresel Medeniyet Girişimi" önerdi:

- Modernleşmenin en temel hedefi halkın özgür ve kapsayıcı şekilde gelişmesidir. Dünya medeniyetlerinin çeşitliliğine saygı gösterilmelidir. Dünya ülkelerinin geleceği ve kaderinin birbirine sımsıkı bağlandığı günümüzde farklı uygarlıkların hoşgörülü bir şekilde bir arada bulunarak birbirini örnek almaları, insan toplumunun modernleşme sürecinin hızlandırılması ve dünya medeniyetlerinin zenginleştirilmesi için eşi bulunmaz bir öneme sahip.

Modernleşmeye giden yolda siyasi partilerin sorumluluğuna değindi Şi, bu kapsamda siyasi partilerle işbirliği yapmakta kararlı olduklarını söyledi:

- Siyasi partiler, halkın daha mutlu bir yaşam sürmesini hedeflemeli, medeniyetin ilerlemesine yönelik taleplerine odaklanmalı. Modernleşmenin insanların endişelerini daha iyi karşılaması, maddi refah, siyasi şeffaflık, manevi zenginlik, toplumsal istikrar, temiz çevre hedeflerine kavuşarak modernleşme yoluyla halkın talepleri ve ihtiyaçlarını karşılaması gerek...

Çin Lideri, dünya toplumlarının geleceğinin ortak olduğunu belirtti. Uluslararası ilişkilerde yeni bir reformun şart olduğunu vurguladı. Farklı medeniyetlerin kendi değer yargılarını zorla başkalarına dayatmaması, ideolojik çatışmaya girmemesi gerektiğini söyledi:

- Barış, kalkınma, adalet, demokrasi ve özgürlük tüm ülke halklarının ortak arayışı. Kimse başkasının lambasını söndürdükten sonra daha avantajlı bir konumda görülemeyeceği gibi, başkalarının yolunu tıkayarak da daha ileri gidemez. Bir ülkenin modernleşmeyi başarabilmesi için dayanışma ve işbirliği yoluyla ortak kalkınma peşinde koşması, ortak katkı, ortak fayda ve kazan-kazan ilkelerini takip etmesi gerek.

Şi Cinping'den sonra Güney Afrika Lideri Cyril Ramaphosa, Venezuela Lideri Nicolas Maduro, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic konuştu.



Toplantıya Türkiye'den Vatan Partisi davet edildi. Toplantıya, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay ve beraberindeki heyet katıldı.