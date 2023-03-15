Beşar Esad Moskova'da Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ortak çabaları sayesinde uluslararası terörle mücadelede önemli sonuçlar alındığını duyurdu.

Putin görüşmede şunları söyledi:

- Ortak çabalarımız ve Rus silahlı kuvvetlerinin Suriye'deki kararlı katkısı sayesinde terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi. Bu, iç sosyal, ekonomik ve siyasi durumun istikrara kavuşmasını mümkün kılıyor.

Rusya Devlet Başkanı, Suriyeli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede kendisiyle sürekli temas halinde olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu teyit etti. Putin, Esad'a şu sözlerle teşekkür etti:

- Sayın Cumhurbaşkanı, sizi Moskova'da görmekten çok mutluyum, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sürekli temas halindeyiz ve iki ülke ilişkilerimiz gelişiyor.

TİCARETTE ARTIŞ OLDU

Putin, Rusya ile Suriye arasındaki ticaret hacminin arttığını ve geçen yıl büyümenin yüzde 7'ye ulaştığını açıkladı. "Ekonomik alan da dahil olmak üzere ilişkilerimiz gelişiyor. Son bir yılda ticarette yüzde 7'lik bir artış oldu" dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı, gelecek yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümü olduğunu kaydetti. Putin görüşme süreciyle ilgili şunları sözleri kaydetti:

- Bugünkü çalışmalarımızı iki aşamada yürütmeyi öneriyorum: İlk aşamada, her iki taraftan meslektaşlarımızla yapacağız ve ardından bir çalışma yemeğinde yüz yüze konuşma fırsatımız olacak. Bunlar fırsatlar. İşbirliğimizdeki en önemli konuların neredeyse tamamını görüşmek üzere.

SURİYE HALKI FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Suriye'yi etkileyen ve birçok kişinin ölümüne neden olan depremlerle de ilgili konuşan Rus Lider Putin şu sözleri sarf etti:

- Suriye halkı çok ciddi bir sorunla daha karşı karşıya kaldı, bir felakete, depreme maruz kaldı. Bu da elbette durumu daha da kötüleştiriyor. Biz gerçek dostlar olarak size, bildiğiniz gibi birliklerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca Acil Durumlar Bakanlığı aracılığıyla burada çalıştı ve Suriye'de bulunan silahlı kuvvetlerin temsilcileri de depremin akıbetiyle ilgilenmeye katkıda bulunuyor.

Ortak çabalarımız ve Rus silahlı kuvvetlerinin Suriye'deki kararlı katkıları sayesinde terörle mücadelede önemli sonuçlar alındı. Bu, iç sosyal, ekonomik ve siyasi durumun istikrara kavuşmasını mümkün kılıyor."

Buna karşılık Suriye cumhurbaşkanı, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Moskova'ya desteğini dile getirdi. Anı değerlendirmek istiyorum çünkü bu benim özel harekâttan sonraki ilk ziyaretim ve Suriye'nin özel harekata destek pozisyonunu tekrarlıyorum" dedi.

Görüşmelere Rusya tarafında Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, Maliye Bakanı Sergey Lavrov, İnşaat ve İskan Bakanı Anton Siluanov ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Eric Faizulin katıldı. İşler, Yuri Ushakov.

Kremlin'e göre, iki taraf siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda Rusya-Suriye işbirliğini daha da geliştirmek için güncel konuları ve ayrıca Suriye ve çevresindeki duruma kapsamlı bir çözüm bulma olasılıklarını görüştü.

Esad, dün Salı günü büyük bir bakanlar heyeti eşliğinde resmi bir ziyaret için Moskova'ya geldi ve bugün erken saatlerde, Çarşamba günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Alexander Park'taki Meçhul Askerin Mezarı'na çelenk koydu.

