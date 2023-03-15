Putin ve Esad yan yana

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Beşşar Esad ile bir araya geldi. Öncesinde duyurulmayan görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin Esad ile Kremlin Sarayı’nda görüştü.

Son Güncelleme:

Görüşmede, Esad’in muhaliflerle yaptığı görüşmelerin önemli olduğuna işaret eden Putin, "Bu sürecin devam edeceğini umuyorum. Yalnızca Suriye'deki tüm güçlerin bir araya gelmesi, ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına ve kalkınmaya başlamasına izin verecektir." dedi.

Suriye topraklarının önemli bir bölümünün terörden arındırıldığını savunan Putin, "Teröristlere önemli zararlar verildi. Sizin liderliğinizdeki Suriye hükümeti bölgenin yüzde 90'ını kontrol ediyor. Bana göre asıl sorun, yabancı silahlı kuvvetlerin Birleşmiş Milletler kararı olmadan, sizin onayınız olmadan, uluslararası hukuka açıkça aykırı şekilde, ülkenin Suriye’nin belirli bölgelerinde bulunmasıdır.” diye konuştu.

Ülkenin tekrar inşa edilebilmesi için tümüyle meşru bir hükümet tarafından kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Putin, "Ne yazık ki ülkenin bir kısmını kontrol etmekle kalmayan, aynı zamanda sivillere yönelik terör estiren eylemlerde bulunmaya devam eden teröristlerin direniş yuvaları hala varlığını sürdürüyor.

Bununla birlikte, siviller kurtarılmış bölgelere geri dönüyor. Davetiniz üzerine sizi ziyaret ettiğimde, insanların evlerini nasıl tekrar kurduklarını, kelimenin tam anlamıyla barışçıl bir hayata dönmek için nasıl çalıştıklarını kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya ile Suriye arasındaki ticaretin de yılın ilk yarısında 3,5 kat artığını vurgulayarak, "Umuyorum ki ortak çabalarımızla Suriye halkının her anlamda yeniden ayağa kalkmasına, ekonominin, sosyal alanın, sağlık hizmetlerinin, her şeyden önce yeniden canlanmasına yardımcı olabiliriz." dedi.

ESAD'DEN RUSYA'YA TEŞEKKÜR

Esad ise Rusya’ya rejime verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Ortak çabalarımızla uluslararası terörle mücadelede belirli sonuçlar elde ettik. Rus ve Suriye orduları, militanların kontrol ettiği alanların özgürleştirilmesinin yanı sıra mültecilerin dönüşü konusunda da önemli sonuçlar elde ettiler." diye konuştu.

Belirli ilerlemelerin kaydedildiği siyasi süreçlerin son üç yıldır durduğunu öne süren Esad, söz konusu "sorunları" çözmek için elinden geleni yapacaklarını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Putin # rusya # esad # moskova

Benzer Videolar

Esad'dan dörtlü zirve öncesi dikkat çeken Moskova ziyareti Esad'dan dörtlü zirve öncesi dikkat çeken Moskova ziyareti
"Atlantik yaşam döngüsünü doldurdu" "Atlantik yaşam döngüsünü doldurdu"
Çin Ukrayna'da barış için harekete geçiyor Çin Ukrayna'da barış için harekete geçiyor
Beşar Esad Moskova'da Putin ile görüştü Beşar Esad Moskova'da Putin ile görüştü
Putin o fabrikayı ziyaret etti Putin o fabrikayı ziyaret etti
Aliyev Almanya'da Aliyev Almanya'da
Çin ve Rusya'dan AUKUS kuşatmasına sert tepki Çin ve Rusya'dan AUKUS kuşatmasına sert tepki
Beşar Esad Rusya'da Beşar Esad Rusya'da
İran Kültür Bakanı'ndan Gencevi yorumu İran Kültür Bakanı'ndan Gencevi yorumu
Chelsea Stamford Bridge'de iftar yemeği verecek Chelsea Stamford Bridge'de iftar yemeği verecek
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan yargıya müdahale uyarısı İsrail Cumhurbaşkanı'ndan yargıya müdahale uyarısı
"Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş seviyeye ulaştı" "Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş seviyeye ulaştı"
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (15 MART 2023)
3 Bolu'da deprem
4 Şükrü Ersoy o bölgeleri vurguladı: Sağlam bile olsa yıkılabilir
5 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?