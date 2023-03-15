Esad'dan dörtlü zirve öncesi dikkat çeken Moskova ziyareti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etti.



Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin siyasi, ticari ve insani alanlarda işbirliğinin yanı sıra "Suriye ve çevresindeki duruma genel bir çözüm bulma konularını" görüşeceği belirtildi.



Suriye Cumhurbaşkanı Esad için Vnukovo Uluslararası Havaalanında resmi karşılama töreni düzenlendi. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı, Başkan Esad şeref kıtasını denetledi.



Cumhurbaşkanı Esad, Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Bogdanov, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Alexander Efimov ve Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi tarafından karşılandı.



Suriye Cumhurbaşkanı'na Moskova'da kalabalık bir bakanlar heyeti eşlik etti.