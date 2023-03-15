Esad'dan dörtlü zirve öncesi dikkat çeken Moskova ziyareti

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etti. Ziyaretin, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlıklarından heyetlerin 15 ve 16 Mart tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği tarihle eş zamanlı olması dikkat çekti.

Son Güncelleme:

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin siyasi, ticari ve insani alanlarda işbirliğinin yanı sıra "Suriye ve çevresindeki duruma genel bir çözüm bulma konularını" görüşeceği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Esad için Vnukovo Uluslararası Havaalanında resmi karşılama töreni düzenlendi. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı, Başkan Esad şeref kıtasını denetledi.

Cumhurbaşkanı Esad, Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Bogdanov, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Alexander Efimov ve Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi tarafından karşılandı.

Suriye Cumhurbaşkanı'na Moskova'da kalabalık bir bakanlar heyeti eşlik etti.

# suriye # beşar esad # rusya # moskova

Benzer Videolar

"Atlantik yaşam döngüsünü doldurdu" "Atlantik yaşam döngüsünü doldurdu"
Çin Ukrayna'da barış için harekete geçiyor Çin Ukrayna'da barış için harekete geçiyor
Putin o fabrikayı ziyaret etti Putin o fabrikayı ziyaret etti
Aliyev Almanya'da Aliyev Almanya'da
Çin ve Rusya'dan AUKUS kuşatmasına sert tepki Çin ve Rusya'dan AUKUS kuşatmasına sert tepki
Beşar Esad Rusya'da Beşar Esad Rusya'da
İran Kültür Bakanı'ndan Gencevi yorumu İran Kültür Bakanı'ndan Gencevi yorumu
Chelsea Stamford Bridge'de iftar yemeği verecek Chelsea Stamford Bridge'de iftar yemeği verecek
İsrail Cumhurbaşkanı'ndan yargıya müdahale uyarısı İsrail Cumhurbaşkanı'ndan yargıya müdahale uyarısı
"Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş seviyeye ulaştı" "Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş seviyeye ulaştı"
Kırgızistan'da Kökbörü oyunları başladı Kırgızistan'da Kökbörü oyunları başladı
Çin'den diplomatik meydan okuma Çin'den diplomatik meydan okuma
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Bolu'da deprem
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (15 MART 2023)
4 Rusya'dan mesaj gibi talimat
5 Şükrü Ersoy o bölgeleri vurguladı: Sağlam bile olsa yıkılabilir