Esad'dan dörtlü zirve öncesi dikkat çeken Moskova ziyareti
Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etti. Ziyaretin, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlıklarından heyetlerin 15 ve 16 Mart tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği tarihle eş zamanlı olması dikkat çekti.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret etti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin siyasi, ticari ve insani alanlarda işbirliğinin yanı sıra "Suriye ve çevresindeki duruma genel bir çözüm bulma konularını" görüşeceği belirtildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Esad için Vnukovo Uluslararası Havaalanında resmi karşılama töreni düzenlendi. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı, Başkan Esad şeref kıtasını denetledi.
Cumhurbaşkanı Esad, Devlet Başkanı Putin'in özel temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Bogdanov, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Alexander Efimov ve Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi tarafından karşılandı.
Suriye Cumhurbaşkanı'na Moskova'da kalabalık bir bakanlar heyeti eşlik etti.