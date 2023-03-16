Pakistan’da halk Han'ın tutuklanmasına direniyor

Pakistan'da, eski Başbakan İmran Han hakkında verilen tutuklama kararı sonrası sokaklar karıştı. Polis iki gündür İmran Han’ı gözaltına alamadı. İmran Han taraftarlarıyla polis arasında çatışma çıktı. Yüksek Mahkemeni, İmran Han'a yönelik polis operasyonunu yarına kadar askıya alması tansiyonu kısmen düşürdü.



İmran Han, yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadı. Bunun üzerine Yüksek Mahkeme eski başbakan hakkında tutuklama kararı verdi. İmran Han’ın yaşadığı Lahor kenti başta olmak üzere ülke genelinde tutuklama kararı tepki ile karşılandı.



Polisin İmran Han’ı gözaltına almak için başlattığı operasyon sokakları karıştırdı. İmran Han taraftarları ile polis arasında çatışma çıktı. Lahor’daki çatışmalarda şu ana dek 54 polis yaralandı, en az 15 gösterici gözaltına alındı.



Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han, kendisinin hapse gönderilmek istendiğini ve eski Başbakan Navaz Şerif’in hakkındaki yargı kararlarının temizlenip onun ülkeye getirilmeye çalışıldığını belirtti.



Polisin gerçek mermi kullandığını ifade eden Han, Twitter'dan boş kovan fotoğrafları paylaştı. Han, hükümetin gerçek niyetinin kendisini yakalamak ve öldürmek olduğunu söyledi.