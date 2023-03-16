Rusya'nın ABD İHA'sını düşürdüğü o anlar!

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz'de düşen MQ-9 tipi İHA'nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.

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EUCOM'dan yapılan açıklamada, "İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi. MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu" denildi.

Görüntüde, Rus uçağının İHA'ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü. Daha sonra İHA'nın kamera kaydı kesildi.

Kaynak: DHA

# rusya # abd # iha

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