Babacan'dan PKK/HDP'ye övgüler: "Destek verirse çok mutlu oluruz”

Millet İttifakı ortağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı televizyon yayınında yine tepki çekecek açıklamalara imza attı.



Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'terör ile arasına mesafe koyduğunu' öne süren Babacan, “HDP Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirse çok mutlu oluruz.” ifadelerini kullandı:

Son terör olaylarından bazılarında HDP terörle arasına mesafe koydu. Sadece silah kullanarak terör örgütüyle mücadele edemezsiniz. Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz. Meşru demokratik sistemle bu sorunları çözmek zorundasınız, herkes gelsin HDP de gelsin Meclis’te konuşsun istiyoruz. Millet ittifakı'nın ortak adayına daha fazla parti destek versin istiyoruz. HDP bize destek verirse çok mutlu oluruz.

Babacan’ın “terörle arasına mesajfe koydu” dediği HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, geçtiğimiz günlerde Almanya’da PKK etkinliğine katılmış, kürsüden terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a selam göndermişti.



Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuşmasında yine Anayasa’daki Türk kavramını hedef aldı. Vatandaşlık tanımını değiştireceklerini söyledi:

- Deva Partisi’nin hazırlığında vatandaşlık tanımının yenilenmesiyle ilgili hazırlık var. Vatandaşlık tanımını bütün vatandaşları kuşatacak şekilde yeniliyoruz. Sorduğunuz zaman herkes, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım" diyecek ve herkese samimiyetle ve aynı mesafede olacak.

Ali Babacan, tarikat ve cemaatler için de yasal statü istedi: