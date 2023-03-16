100 bin imzada adres değişikliği detayı: Dikkat son gün yarın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için toplanacak 100 bin imza için adres değişikliği oldukça önemli. Adres değişikliği Nüfus Müdürlüğü ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ancak dikkat son gün 17 Mart.

Dilek Doğan Dilek Doğan
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için toplanacak 100 bin imza için adres değişikliği oldukça önemli.

Ancak beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez.

e-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” Ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” Seçeneklerinden size uygun olanını işaretledikten sonra işleme devam edebilirsiniz.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # 100 bin imza # seçim

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