CHP'li Çeviköz'den Batı'ya bağlılık sözü: NATO'ya destek, Demirtaş'a özgürlük

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, Amerikan basınına konuştu; partisinin Batı’ya taahhütlerini sıraladı. Batı ile ilişkileri yeniden kurma sözü veren Çeviköz, iktidara gelmeleri durumunda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve casusluktan yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi.

Son Güncelleme:

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime hazırlanıyor. Seçimler, ABD ve Batı tarafından da yakından takip ediyor.

Foreign Policy daha önce Türkiye'de seçimlerin "kan gölüne" dönüşeceğini yazarak açık açık tehdit etmişti. ABD merkezli Politico dergisi de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün görüşlerine yer verilen bir haber hazırladı. Haberde, Altılı Masanın Batı ile ilişkilerinde izlemeye hazırlandığı yol haritası aktarıldı.

Amerikan dergisine konuşan CHP’li Ünal Çeviköz, Avrupa Birliği, İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkilerden Rusya ile diyaloğa kadar pek çok konuda mesajlar verdi. Batıya taahhütlerini sıraladı.

Çeviköz, terör tutuklusu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve casusluktan yargılanan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince serbest bırakılacağını söyledi.

Çeviköz, Terör örgütü PKK’ya destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hızlıca onay vereceklerini söyledi. “bu iki ülkenin NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

 BATIYA BAĞLILIK TAAHHÜDÜ

CHP’li Ünal Çeviköz, Batı’ya ilişkileri sıfırlama sözü verdi.

İç siyasette normalleşme sürecine başlayacağız. Bu, tüm müttefiklerimize ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu mesajını verecek. Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin algıda kesinlikle çok ciddi bir değişiklik olacaktır. Bu, Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne hemen üye olacağı anlamına gelmez, bir süreç meselesi. Çünkü ülkemizin, medeni milletler topluluğunun bir üyesi olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.

# chp # nato # Ünal Çeviköz

Benzer Videolar

Geçici ve taşeron işçilerine Vatan Partisi'nden destek Geçici ve taşeron işçilerine Vatan Partisi'nden destek
100 bin imzada adres değişikliği detayı 100 bin imzada adres değişikliği detayı
Perinçek'in adaylığı için imza nasıl verilir? Perinçek'in adaylığı için imza nasıl verilir?
Perinçek için imza seferberliği büyüyor Perinçek için imza seferberliği büyüyor
Babacan'dan PKK/HDP'ye övgüler Babacan'dan PKK/HDP'ye övgüler
YSK seçim ittifakı esaslarını açıkladı YSK seçim ittifakı esaslarını açıkladı
HDP Altılı Masa'dan ne isteyecek? | Hadi Özışık değerlendirdi HDP Altılı Masa'dan ne isteyecek? | Hadi Özışık değerlendirdi
Antalya’da Perinçek'in adaylarına destek artıyor Antalya’da Perinçek'in adaylarına destek artıyor
Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa da protesto Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa da protesto
Akaryakıt işletmecileri dertlerini Perinçek'e anlattı Akaryakıt işletmecileri dertlerini Perinçek'e anlattı
Şi'den küresel medeniyet girişimi önerisi Şi'den küresel medeniyet girişimi önerisi
PKK'dan Altılı Masaya bir destek daha PKK'dan Altılı Masaya bir destek daha
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi
2 Eviniz işyeriniz fay hattının üzerinde mi?
3 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
4 Şiddetli kar yağışı geliyor! 5 gün sürecek
5 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin