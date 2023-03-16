CHP'li Çeviköz'den Batı'ya bağlılık sözü: NATO'ya destek, Demirtaş'a özgürlük

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime hazırlanıyor. Seçimler, ABD ve Batı tarafından da yakından takip ediyor.



Foreign Policy daha önce Türkiye'de seçimlerin "kan gölüne" dönüşeceğini yazarak açık açık tehdit etmişti. ABD merkezli Politico dergisi de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün görüşlerine yer verilen bir haber hazırladı. Haberde, Altılı Masanın Batı ile ilişkilerinde izlemeye hazırlandığı yol haritası aktarıldı.



Amerikan dergisine konuşan CHP’li Ünal Çeviköz, Avrupa Birliği, İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkilerden Rusya ile diyaloğa kadar pek çok konuda mesajlar verdi. Batıya taahhütlerini sıraladı.



Çeviköz, terör tutuklusu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve casusluktan yargılanan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gereğince serbest bırakılacağını söyledi.



Çeviköz, Terör örgütü PKK’ya destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hızlıca onay vereceklerini söyledi. “bu iki ülkenin NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.





BATIYA BAĞLILIK TAAHHÜDÜ

CHP’li Ünal Çeviköz, Batı’ya ilişkileri sıfırlama sözü verdi.



İç siyasette normalleşme sürecine başlayacağız. Bu, tüm müttefiklerimize ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu mesajını verecek. Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin algıda kesinlikle çok ciddi bir değişiklik olacaktır. Bu, Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne hemen üye olacağı anlamına gelmez, bir süreç meselesi. Çünkü ülkemizin, medeni milletler topluluğunun bir üyesi olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.