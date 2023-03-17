TGB'den Perinçek için imza seferberliği

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza seferberliği büyüyor. Türkiye Gençlik Birliği "Doğu Perinçek Gönüllüleri" kampanyası başlattı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için başlayan kampanyaya gençler de dahil oldu.

Türkiye Gençlik Birliği "Doğu Perinçek Gönüllüleri" kampanyası başlattı.

TGB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk gençliğinin özlediği Tam Bağımsız ve Üreten Türkiye için tarihi dönemeçte görevimizin başındayız. İmzala, Doğu Perinçek aday olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda "22-27 Mart tarihlerinde Perinçek'e imza vermek için on binlerce üyemizle İlçe Seçim Kurullarına akın ediyoruz!" vurgusu yapıldı.

Gençlik vatandaşları perincekicinimza.com adresine yönlendirilirken bir iletişim numarası paylaşıldı. 0507 966 06 61 numaralı hattı arayanlara da ayrıntılı bilgi verileceği belirtildi.

# türkiye gençlik birliği # Doğu Perinçek

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