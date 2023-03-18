İzmir Perinçek için 100 bin imzaya kitlendi

Vatan Partisi, 100 bin imzaya kilitlendi. İzmir’de Dr. Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti kadroları toplandı. Görevler belirlendi. İzmir’den Ankara’ya 100 bin adımın taşları dizildi. Ege incisi İzmir 35 bin imza hedefledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı İzmir’de coşkuyla karşılandı. İzmir'in efeleri 35 bin imza hedefi belirledi.

30 ilçede başlayan 100 bin imza çalışmalarında vites yükseltildi. Vatan Partisi, bütün kadrolarıyla 100 bin imzaya odaklandı.

Toplantıda konuşan Vatan Partisi Seçim Komitesi Başkanı İlker Yücel, partinin tek görevinin imza toplamak olduğunu söyledi:

- 10 gün boyunca 24 saat boyunca hiçbir görevimiz yok. Tek soru Perinçek aday olsun mu olsun o zaman imza. Tek bayrak tek millet, tek görev Perinçek için imzaya kilitlendik.

 İzmir’de ayrıntılı bir plan yapıldı. İzmir'deki bütün kadrolar 24 saat esasına göre 100 bin imzanın toplanması için seferberlik başlattı.

Doğu Perinçek'in Cumhurbakanlığı adaylığı için 2018'de imza verenler, NATO'dan çıkalım ve HDP kapatılsın kampanyasında destek olanların listeleri birleştirildi. İzmir, 100 bin imzanın 35 binini toplamak için kolları sıvadı.

# vatan partisi # Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek

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