Dışişlerin'den AP'nin o raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli “AB-Ermenistan ilişkileri” başlıklı olağan raporunda 1915 olaylarıyla ilgili iddialara tepki gösterdi. Raprun tarihi olgularla bağdaşmadığını kaydeden Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.



"GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan 'AB- Ermenistan ilişkileri' başlıklı rapora tepki gösterdi.:





- Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır.

"GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR"

Bilgiç, yaptığı açıklamada AP'nin raporunda asılsız iddialara yer verildiğine dikkat çekti.





- Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli 'AB-Ermenistan ilişkileri' başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir.

"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DAVRANMALILAR"

Bilgiç, Avrupa Parlamentosunu uluslararası hukuka uygun davranmaya davet etti.



