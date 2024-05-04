Dünyadaki üniversite öğrencileri Filistin için ayakta!

ABD’de Filistin’e destek için üniversite kampüslerinde başlayan vicdan hareketi, dünya çapında yayılmaya devam ediyor.

Eylemlere İsviçre ve Meksika da katıldı. İsviçre’nin Lozan Üniversitesinde bir grup, Geopolis binası önünde oturma eylemi düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail kurumlarına karşı “akademik boykot” çağrısı yaptı.

Meskisa’da öğrenciler, Filistin’de soykırımın sona ermesi, ülkelerinin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmesini talebiyle Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinin bahçesine çadır kurdu.

ABD’de de tüm baskı ve tehditlere rağmen öğrenciler, Filistin’e destek eylemlerini sürdürüyor. New Jersey'deki Princeton Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını ve insani yardımları engellemisine tepki olarak açlık grevini başladı.

Almanya ve Fransa’da da öğrenciler polis şiddetine rağmen geri adım atmadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Pantheon Meydanı'nda toplanan yüzlerce öğrenci, kampüslerdeki polis baskının sona erdirilmesini istedi. Öğrenci, "Yaşasın Filistin", "İsrail katil, Macron suç ortağı" sloganları attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise bir grup, Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesinde oturma eylemi yaptı. Öğrenciler, Alman hükümetine, İsrail'e silah sevkiyatını durdurması çağrısı yaptı.