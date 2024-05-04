Fuat Oktay'dan ABD'ye olumlu mesajlar

AK Parti hükümeti, ABD ile yakın temasta... 4 gündür Washington'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD Kongre ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü.

Temaslarını değerlendiren Fuat Oktay, özellikle ABD Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerin çok yapıcı bir havada geçtiğini söyledi. Olumlu mesajlar veren Oktay, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ABD Kongresi arasında daha yapısal ilişkileri kurmanın vakti geldi" dedi.

- Özellikle Temsilciler Meclisi ve Senato boyutunda daha yapısal bir ilişkiyi geliştirme ve var olan mekanizmaları çalıştırma amacıyla buradayız. Türk-Amerikan ilişkilerinde birlikte ve beraberlik içinde hareket ettirmeyi gerektiren iş birliğine açık pek çok alan var.

Fuat Oktay, ABD’li 4 senatör ve 12 Temsilciler Meclisi üyesiyle yaptığı görüşmelerde, terörle mücadeleden Gazze'ye kadar birçok başlıkta Türkiye'nin durduğu yeri muhataplarına aktardıklarını söyledi. Oktay, özellikle NATO güvenlik şemsiyesi ve terörle mücadele başlıkları üzerinde durduklarını ifade etti.

- NATO'nun güçlendirilmesi ve genişlemesi ABD'nin öncelikleri arasında. Biz NATO'nun genişlemesine "hayır" demedik. NATO bir güvenlik şemsiyesi ise, ki öyledir, her bir üyenin diğerlerine mutlak şekilde güveniyor olması lazım. Özellikle PKK ile mücadele noktasında, DEAŞ'la mücadele yani bir terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütüyle ortaklık yapmasının kabul edilemeyeceğini doğrudan ifade ettik.

Fuat Oktay, F-16'ların teslimatı konusunda, "Bu sürecin bir an önce tamamlanması hususunu Kongre üyelerine ilettik" dedi. Oktay, Rusya’dan alınan S-400 alımı sonrası Türkiye'ye uygulanan yaptırımların da artık yeniden tartışılması ve kaldırılması gerektiğini belirtti.