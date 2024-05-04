Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir araya geldi! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı 31 Yerel Seçimlerinin ardından ilk kez ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş basın toplantısı yaptı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Özel, görüşmede 28 Şubat davasından tutuklu olan generallerin gündeme geldiğini ifade etti.

Özgür Özel açıklamasında, "Ben tabii kamuoyuna mal olmuş konularda kendi düşüncelerimi söyleyebilirim ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini ifade etmek bana düşmez bu sorunun muhatabı kendisi. Ben büyük dramı anlattım ve bu konuda kendisinin gerekeni yapmasının çok yerinde olacağını nezaketli bir dille kendisinden talep ettim." dedi.

ÖZEL-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği akşam yemeğiyle ilgili de konuştu. Özgür Özel, "Sayın Genel Başkan'ımızla hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor." dedi.