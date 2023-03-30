Bahar alerjisine ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte tüm ayrıntıları!

Baharın gelmesi ile polenlerin artması bazı kişilerde alerjiye yol açabilir. İşte "Saman nezlesi" olarak da bilinen bahar alerjisinin belirtileri ve çözümleri...

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Baharın gelmesiyle birlikte alerjik hastalıkların görülme sıklığında büyük bir artış olur. Bunun nedeni havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenlerdir.

Kişi alerjik bir bünyeye sahipse, vücuda giren polenler bazı maddelerin salgılanmasına neden olur. Bu da gözlerdeki ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine yol açar. Bunun sonucunda bahar alerjisine ait bulgular oluşur. Bahar alerjisine halk arasında ''saman nezlesi'' denir.

Bahar alerjisinin belirtileri arasında;

• Burun tıkanıklığı,

• Hapşırma nöbetleri,

• Sulu burun akıntısı,

• Burun ve gözlerde kaşıntı,

• Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,

• Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması,

• Koku ve tat duyularında azalma,

• Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi,

• Yorgunluk,

• Algılama güçlüğü,

• Uyku bozukluğu,

• Damakta ve gırtlakta kaşıntı,

• Öksürük ve baş ağrısı görülebilir. 

Tedavide alerjenlerden korunma yanında burundan kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol su içilmelidir. A, B, C ve E vitaminli besinler tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı, mutlak surette korunulmalıdır. Stresten uzak yaşamalı, alkol, sigara tüketilmemelidir.

Bazı hastalarda immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır. Hastada en az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı düşünülebilir.  

Bahar alerjisinden korunabilmek için önce hangi polenin alerji yaptığının bilinmesi gereklidir. Bunun için alerji testi gereklidir.

Sabahtan öğlene kadar polenler en yüksek seviyede bulunur. Yağmur yağdıktan sonra ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu azalır. Bu nedenle:

• Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, kuru ve rüzgarlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın. 

• Polen mevsiminde spor için kapalı alanları tercih edin.

• Siperli şapka kullanın.

• Göz nezleniz varsa güneş gözlüğü faydalı olabilir. 

• Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin

• Uzun kollu elbiseler ve pantolon giyin.

• Eve geldiğinizde duş alın ve bol su ile yüzünüzü yıkayın.

• Çok şiddetli bulgularınız varsa evinizde ve aracınızda polen filtresi kullanın.

• Polen mevsiminde çamaşırlarınızı evde kurutmaya özen gösterin.

• Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı, pencere açmayın.

• Doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçlarınızı düzenli kullanın.

• Düzenli doktor kontrollerini ihmal etmeyin.

• Rüzgarlı havalarda dışarıda bulunmamaya çalışın.

• Toplu taşıma araçlarında açık kapı ve pencere önlerinde durmayın.

• Çimlerin biçildiği ortamlardan uzak durun.

• Polenlerin yüksek olduğu mevsimlerde uygun bir maske kullanabilirsiniz.

• Sigara içmek şikayetleri çok artırır. Kendiniz sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlardan uzak durun

• Çimenli çiçekli ortamlarda yerde uzanmayın.

# bahar alerjisi # Polen # polen alerjisi

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