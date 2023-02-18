13 bin 612 hasta taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sahra Hastanesi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. 10 afet ilindeki hastanelerde deprem sebebiyle yatan hasta sayısının 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı ise 13 bin 612 olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sahra Hastanesi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. 10 afet ilindeki hastanelerde deprem sebebiyle yatan hasta sayısının 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı ise 13 bin 612 olduğunu söyledi.

# fahrettin koca # deprem

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