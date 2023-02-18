13 bin 612 hasta taburcu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sahra Hastanesi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. 10 afet ilindeki hastanelerde deprem sebebiyle yatan hasta sayısının 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı ise 13 bin 612 olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sahra Hastanesi ziyaretinin ardından açıklama yaptı. 10 afet ilindeki hastanelerde deprem sebebiyle yatan hasta sayısının 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı ise 13 bin 612 olduğunu söyledi.
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