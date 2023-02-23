Depremzede çocuklar için önemli uyarı: "Travmayı önlemek için..."

Deprem bölgelerinden nakledilen öğrenciler, farkı illerdeki okullarda eğitimlerine başladı. Uzmanlar eğitimlerine devam eden depremzede çocuklara, arkadaşları daha dikkatli yaklaşmalı dedi.

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Depremlerden sonra çocuklar için önemli konulardan biri günlük rutinlerinin bozulmaması. Bu nedenle uzmanlar deprem bölgelerinden nakledilen çocuklarla, kurulacak iletişimin önemine dikkat çekiyor. Travmayı derinleştirecek sorulardan kaçınılması gerekiyor.

Psikiyatri Uzmanı Hüseyin Şehit Burhan depremzede çocuklar eğitimlerine devam ederken, psikolojik olarak da dikkatli yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Burhan depremzede çocuklara kaybettikleri yakınlarıyla ilgili aşırı sorular sorulması, bu felaketi bir kez daha yaşamalarına neden olabilir. dedi.

Depremzede çocukların kendi yaşıtlarıyla, sınıf arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmelerine dikkat çeken Burhan, “bu süreçte gerektiğinde profesyonel psikolojik destek de önemli” dedi.

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