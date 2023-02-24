Japon gazeteci Türk Milletinin dayanışmasına hayran kaldı

Türk Milletinin kenetlenişi Japon gazeteciyi hayran bıraktı. Deprem bölgesinde görev yapan Japon gazeteci Hiromi Yasui, Türk halkının dayanışmasından çok etkilendiğini belirtti, “Biz buna pek sahip değiliz. Türk insanının bu noktasını takip etmeliyiz.” dedi.

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Japon gazeteci, Türk Milletinin dayanışmasına hayran kaldı.

Kyodo News muhabiri Hiromi Yasui, deprem bölgesinde görev yapıyor. Türkiye'nin kültürü ve insanlarıyla sevdiği ülkelerden biri olduğunu söyleyen Hiromi, bölgedeki yıkımı gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.

Benzer bir depremi 1995'te Japonya'da "Büyük Hanşin Depremi" ile yaşadığını anlatan Hiromi, birbirine yakın bir büyüklükte olmasına rağmen Türkiye'deki etkisinin daha yoğun olduğunu belirtti:

- 25 yıl önce 7 bin kişinin ölümü için çok demiştim ancak şimdi gördüğüm 40 bin. Herkes sorunun binaların inşa tekniği ya da eski olmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Hiromi, Türk halkının depremden sonraki dayanışmasına hayran kaldığını vurguladı:

- Ülkede yaşanan büyük bir sorun, 10-11 şehir etkilendi. Desteği nasıl dağıtacağı da sorun, bu bir sorun ama insanlar birbiriyle çok işbirliği yapıyor. Dayanışma çok güzel. Bir Japon doktor arkadaşım, 2000 Türk doktorun yardım etmek için gönüllü olduğunu söyledi. Biz buna pek sahip değiliz. Türk insanının bu noktasını takip etmeliyiz.

Deprem bölgesindeki çalışmalarında duygusal anlara da şahit olduğunu anlattı. Hiromi, Kahramanmaraş Pazarcık'ta evinin yıkıntısını elleriyle kazan ve eşini kaybeden bir kadının, yıkıntılar arasında eşinden bir hatıra aradığını öğrenince oldukça duygulandığını aktardı.

# japonya # deprem

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