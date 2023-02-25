Kızılay afetzedelere 2,2 milyon yardım malzemesi dağıttı

Türk Kızılay, depremden etkilenen ve farklı illere tahliye edilen yaklaşık 1,3 milyon afetzedeye, 2,2 milyon civarında yardım malzemesi dağıttığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yardım malzemelerinin içinde giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen, temizlik ve sağlık malzemesi ile gıda kolisi bulunduğu kaydedildi.



Yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşların tahliye oldukları ilin valilik ya da kaymakamlığına başvurarak, "afetzede" olduklarını belirtmesi gerektiği hatırlatıldı.



Vatandaşların Kızılay şubelerine ulaşmak için "168" numaralı ücretsiz çağrı merkezini arayabilecekleri ya da "www.kizilay.org.tr" internet adresinden bilgi alabilecekleri de belirtildi.



Tahliye edilen afetzedeler için bulundukları illerde psikososyal yardımlara devam eden Kızılay, bu kapsamda bugüne kadar 32 bin 533'ü erkek, 31 bin 510'u kadın, 10 bin 527'si çocuk olmak üzere 74 bin 570 kişiye destek verdi.​



Öte yandan Katar’ın deprem bölgesine gönderilmek üzere bağışladığı 10 bin konteynerin bir bölümü daha yola çıktı.



Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından organize edilen bağış kampanyası kapsamındaki 350 tonluk insani yardımın da beraberinde gönderildiği belirtildi.



Katar, insani yardımların yanı sıra 7 Şubat’ta 120 kişilik bir arama kurtarma ve sağlık ekibini Türkiye’ye göndermiş ve ekipler Gaziantep’in depremden etkilenen bölgelerinde çalışma yürütmüştü.



Katar’ın başkenti Doha’da bulunan bazı sembol binalara da Türk bayrağı yansıtılarak dayanışma vurgulanmıştı.