Antalyalı iş insanı Şahin Kırbıyık depremzedelere yardıma koştu

Türkiye asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası adeta seferber oldu… Antalyalı iş insanı Şahin Kırbıyık da depremin ilk gününden itibaren ilk 18 gün süresince bazı fabrikalarını kapatarak personeli ile birlikte deprem bölgesine yardım için koşanlardan…

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Kırbıyık Holding yönetim kurulu başkanı Şahin kırbıyık asrın felaketinde Valilik ve Afad kordinasyonu ile birlikte hareket ederek bölgede en çok lazım olan ısıtıcı, yatak, bebek bezi, mama, su ve muhtelif gıdadan oluşan 18 tırı afetzedelere gönderdi…

İş insanı Kırbıyık, depremin ilk günlerinden itiaren sıcak yemek dağıtımı dahil acil olan tüm ihtiyaçlar için valilik kordinasyonu içinde yer aldıklarını söyledi…

İş insanı Şahin Kırbıyık, bu yaşanan asrın felaketine tüm ulus olarak seferber olunduğunu belirtti.

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