Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kahraman asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.



Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu emekli olacaktı, depremden sonra dondurdu ve afet bölgesinde görev aldı. Kalkış için yönlendirdiği helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu.



İlk tören Kahramanmaraş Havalimanı'nda yapıldı.



Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin fedakarlığına dikkat çekti, Mehmetçik'in deprem bölgelerinde canla başla çalıştığını belirtti:

- Kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emekli dilekçesini vererek, mesleğini şerefiyle onuruyla yaptığı bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra, asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır." dedi.

Şehidin naaşı törenin ardından Eskişehir'e uğurlandı. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.



Adalıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Reşadiye Camisi'ne getirildi.



Şehidin naaşı askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.



Bir şehit cenazesi de Bingöl de vardı.



Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanıp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan Bingöl'de toprağa verildi.



Şehidin naaşı, Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyü Küçük mezraasında defnedildi.