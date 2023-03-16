Fedai hukukçu Mehmet Nuri Aytekin'i uğurladık

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vatan Partili hukukçu Mehmet Nuri Aytekin için Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde anma töreni düzenlendi.



Fedakarlığıyla iz bırakan, Ergenekon sürecinde büyük başarılara imza atan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de avukatlığını yapan Mehmet Nuri Aytekin'i son yolculuğunda yol arkadaşları yalnız bırakmadı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı:

- Kıymetli büyüğümüz, avukatımız canımız abimizi maalesef kaybettik. Şimdi onun ömrünü adadığı Vatan Partisi'nin önünde uğurlamak istedik.

Görev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı:

- Bir ömür örgütlü partili bir devrimci Amerikan Gladyosu'na karşı partimizin hukuk alanındaki liderlerinden halkın avukatı daima partiye hizmet etti daima devrim davasına bağlı kaldı. Bugün yüreğimiz kan ağlıyor yolun açık olsun kardeşim.

Görev Vakfı Başkan Yardımcısı:

- Türkiye’nin ihtiyacı olan Talatpaşa geleneğinden Namık Kemal Mustafa Kemal geleneğinden gelen bir aydındı. Ulusal Kanalımızın ülke çapında karasal hakkını kazandığı davayı kazandı. Gladyoyu yerle bir etti. Onu mücadelemizde yaşatacağız.

Vatan Partili hukukçu Aytekin'in cenazesi Taksim Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası memleketi Adana'ya uğurlandı.