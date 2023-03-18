TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin nüfusu en yaşlı ili

TÜİK 2022 yılına ilişkin ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ raporunu yayımladı. yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, son beş yılda yüzde 22.6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu.



Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2017 yılında %8,5 iken, 2022 yılında %9,9'a yükseldi.



Yaşlı nüfusun 2022 yılında %44,4'ünü erkek nüfus, %55,6'sını kadın nüfus oluşturdu.



Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 184 ülke arasında 66. sırada yer aldı.



Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il ise Sinop oldu.



Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 2021 yılında %11,3 olarak kaydedildi. Çalışan yaşlı nüfusun 2021 yılında %64,3'ü tarım sektöründe yer aldı.