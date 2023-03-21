Erbaş: "Bu yılın ramazan temasını Ramazan ve Dayanışma belirledik"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’nin güneydoğusunu vuran deprem ve sel felaketleri nedeniyle bu yıl ramazan ayına farklı bir burukluk içerisinde girildiğini söyledi.



Erbaş, maruz kalınan afet ve felaketlerin sonuçlarına dair toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla bu yılın Ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlediklerini açıkladı:

- Maruz kaldığımız afet ve felaketlerin sonuçlarına dair toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için bu yılın ramazan temasını 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirledik. Ramazan ayı boyunca yapacağımız programlarla toplumsal dayanışma bilincini güçlendirerek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarma hususundaki duyarlılığın devam ettirilmesini hedefliyoruz. Asil milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de yardımlaşma ve dayanışma ahlakının en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Milletimiz, yaşadığımız asrın felaketi karşısında büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Tarihin en büyük sınavlarından birini yaşayan milletimiz, aynı zamanda tarihin en büyük fedakarlıklarından birini ortaya koymuştur

Erbaş, afet bölgesine yönelik yardımların faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı’nca 2 buçuk milyondan fazla insana yardım ulaştırılacağını bildirdi: