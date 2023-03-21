Erbaş: "Bu yılın ramazan temasını Ramazan ve Dayanışma belirledik"
Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İlk teravih namazı Çarşamba akşamı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, maruz kalınan afet ve felaketlerin sonuçlarına dair toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla bu yılın temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye’nin güneydoğusunu vuran deprem ve sel felaketleri nedeniyle bu yıl ramazan ayına farklı bir burukluk içerisinde girildiğini söyledi.
Erbaş, maruz kalınan afet ve felaketlerin sonuçlarına dair toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla bu yılın Ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlediklerini açıkladı:
- Maruz kaldığımız afet ve felaketlerin sonuçlarına dair toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için bu yılın ramazan temasını 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirledik. Ramazan ayı boyunca yapacağımız programlarla toplumsal dayanışma bilincini güçlendirerek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarma hususundaki duyarlılığın devam ettirilmesini hedefliyoruz. Asil milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de yardımlaşma ve dayanışma ahlakının en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Milletimiz, yaşadığımız asrın felaketi karşısında büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Tarihin en büyük sınavlarından birini yaşayan milletimiz, aynı zamanda tarihin en büyük fedakarlıklarından birini ortaya koymuştur
Erbaş, afet bölgesine yönelik yardımların faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı’nca 2 buçuk milyondan fazla insana yardım ulaştırılacağını bildirdi:
- Her yıl kurduğumuz ve milyonlarca kardeşimize açtığımız iyilik sofralarını bu yıl da kuracağız. Özellikle deprem bölgesindeki 11 ilimizde iftar ve sahur sofralarına daha çok ağırlık vereceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu ramazanda ilk etapta 100 bin gıda kolisi, 100 bin hijyen paketi, 150 bin alışveriş yardım kartı, 1 milyon iftar-sahur ikramı ve 50 bin bayramlık kıyafet dağıtarak 2,5 milyondan fazla insanımıza yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla birlikte yardımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Ramazan ayı boyunca 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında 25 bin Kur'an-ı Kerim'i deprem bölgesinde ve 81 ilde kardeşlerimize ulaştıracağız