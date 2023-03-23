Çekmeköy Belediyesi'nden Afşin’e 350 konteynerlik yaşam alanı

Kahramanmaraş depremleri ile sarsılan Afşin’de İstanbul Çekmeköy Belediyesi 350 konteynerlik bir yaşam alanı inşaa etti… Alt yapı çalışmaları bitirilen ve on bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesine yetiştirilen konteyner kent ile Afşin’de hayat normale dönüyor…

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Çekmeköy Belediyesi depremden etkilenen esnafın yeniden canlanması için 100 konteynerden oluşan Çekmeköy Kardeşlik Çarşısını da kurumunu yaparak ilçenin hızla ayağa kalkmasına destek oluyor…

Konteyner kentin ilk etabı tamamlanırken aileler bu yaşam alanlarına yerleştirilmeye başlandı. Konteyner kentte; çocuk oyun alanları, mescit, kütüphane, sosyal tesis ve aşevi de kuruldu. 1500 kişiye yemek çıkaracak aşevinde Ramazan ayı boyunca depremzede ailelere iftar ve sahur yemekleri verilecek

Bunların yanı sıra Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın talimatlarıyla Afşin’de Ramazan ayı için çeşitli etkinliklerde düzenlenecek.

Çocuk tiyatrosu, animasyon, ortaoyunu, Karagöz Hacivat gösterisi, jonglör gösterisi, kukla gösterisi, sihirbaz gösterisi ve bubble gösterisinde çocuklar doyasıya eğlenirken, yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi ve kitap boyama atölyesinde keyifli vakit geçirecekler.

# İstanbul # Kahramanmaraş # afşin # deprem # konteyner # Çekmeköy Belediyesi

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